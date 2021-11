Tornano gli Incontri Giannoniani, primo appuntamento con Amerigo Cievo Riprendono gli appuntamenti dedicati alla cultura

Torna l'appuntamento con gli 'Incontri giannoniani'. Evento in programma venerdì, 19 novembre, alle 17 presso il Liceo Classico “Pietro Giannone”. "Essere non solo polo educativo ma anche culturale - viene precisato dall'Istituto - come testimoniato anche da altre iniziative (tra le altre il ciclo di incontri filosofici, che si terrà dopo la sospensione natalizia, le “Giornate giannoniane”, di taglio soprattutto storico, a fine maggio, «le Api ingegnose», rivista di studi e ricerca didattica con cadenza annuale). Ospite del primo incontro il professor Amerigo Ciervo, che per molti anni è stato figura di rilievo del Liceo stesso come docente di storia e filosofia, Presidente provinciale dell’Anpi, autore di svariate pubblicazioni, fondatore nel 1979 e animatore di un gruppo storico della musica popolare italiana (iMusicalia). Attraversando gli ambiti che hanno caratterizzato e ancora caratterizzano il suo impegno (filosofia, antropologia, educazione, politica), Ciervo dialogherà su uno dei concetti-guida dell’esistenza: il tempo. Dopo i saluti della dirigente scolastica Teresa De Vito, Nicola Sguera introdurrà l’incontro, che sarà possibile seguire anche da remoto".