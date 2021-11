Benevento alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico «Obiettivo valorizzare e far conoscere il patrimonio storico ed artistico della città»



Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore al Turismo, Attilio Cappa, e l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, sono lieti di comunicare che la città di Benevento parteciperà, con un proprio stand e con la preziosa collaborazione della Provincia e di Sannio Europa, alla “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”, che si terrà a Paestum dal 25 al 28 novembre.

Sede del primo e più grande Salone Espositivo al mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual, l'innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, dedicata al turismo culturale, ospiterà stand, workshop con i buyer, convegni e conferenze dedicate.

Si tratta di una preziosa occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli Enti, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori e per tutti gli appassionati.

L’obiettivo è quello di valorizzare e far conoscere il nostro importante patrimonio storico ed artistico, per intercettare nuovi visitatori ed accrescere in maniera sempre più significativa il turismo culturale nella città di Benevento.