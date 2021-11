Giornata contro la violenza sulle donne, il Giannone si tinge di rosso L'iniziativa in occasione del 25 novembre

In rosso per sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione violenza contro le donne. Si presenterà così domani, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo Classico Pietro Giannone. E così l'Istituto in piazza Risorgimento per un giorno di tingerà di rosso.

“Superare i pregiudizi, prevenire ogni forma di abuso, fisico o psicologico, educare al rispetto sono un obbligo morale, a cui nessuno può e deve sottrarsi”, viene precisato dall'Istituto assicurando che “spazi didattici, dunque, dibattiti, cineforum, testimonianze e incontri costituiranno l’occasione di confronto sul tema. Le alunne e gli alunni del Liceo daranno voce alle eroine di ieri e alle vittime di oggi”.