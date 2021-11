Dieci anni di "TheSlot" nelle radio bulgare per dj Porcelli Ogni ultimo venerdì e domenica del mese, sessanta minuti di djset del musicista di Apice in diretta

Il deejay sannita Giuliano Porcelli festeggia quest’anno dieci anni di show radiofonico nell' Est Europa, in Bulgaria, grazie alla trasmissione radiofonica “TheSlot”. A sostenere l'anniversario sono due note emittenti radiofoniche bulgare “X-centr1c” e “Infinity FM”, dove ogni ultimo venerdì e domenica del mese, Giuliano Porcelli presenta sessanta minuti di djset in diretta live, registrando numeri elevati di ascolti.

«Pur essendo una diretta radiofonica – commenta il dj sannita, Giuliano Porcelli – ho la fortuna di riuscire a trasmettere emozioni e adrenalina. Da dieci anni, infatti, riesco a sincronizzare le persone ogni ultimo weekend del mese grazie alla musica ed è qualcosa di emozionante e meraviglioso. Inoltre, per merito dei djset trasmessi con "Theslot" in radio è stato possibile costruire una carriera artistica di un certo rilievo in tante località europee, come Ibiza. La tenacia è una componente indispensabile, insieme alla serietà e professionalità. Abbiamo realizzato "Theslot" partendo da zero, creando un marchio e suonando un djset che ha portato fortuna anche alle radio che lo presentava, un vero successo e una nota di orgoglio anche per i direttori dell’emittente bulgara.» Un anno di soddisfazioni, dunque, per Giuliano Porcelli, non solo per questo anniversario, ma anche per l'ingresso ufficiale in "x-centr1c radio" che lo vedrà presente con "Theslot" negli anni a venire.