Parola di Dante, lunedì la presentazione del libro Società Dante Alighieri di Benevento e dall'Università degli Studi del Sannio

E’ superata la lingua di Dante? Quante espressioni o parole della Divina Commedia sono presenti nel nostro parlato quotidiano? E quante espressioni ha inventato Dante, e quante espressioni latine ha adattato alla nostra lingua?. Queste le domande al centro dell'incontro organizzato per lunedì 6 dicembre, alle ore 16.30, nell’aula Ciardiello, in via delle Puglie, 82, dalla Società Dante Alighieri di Benevento e dall'Università degli Studi del Sannio che incontrano il professor Luca Serianni per la presentazione del libro, Parola di Dante, edito da Il Mulino.

Ai saluti del Rettore, professore Gerardo Canfora, seguiranno gli interventi della professoressa Maria Cristina Ruggiero del direttivo della Dante, della professoressa Cristina Ciancio, responsabile culturale Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio, dell’autore, professor Luca Serianni, docente emerito dell’Università La Sapienza, socio dell’Accademia della Crusca , dell’Accademia dei Lincei, della Casa di Dante, vice presidente nazionale della Società Dante Alighieri.