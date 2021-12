'Incanto di Natale', domani l'inaugurazione della rassegna. Ecco il programma Si parte da Piazza IV Novembre, poi in piazza F. Torre la rappresentazione della Natività

Sarà inaugurata domani, mercoledì 8 dicembre, alle 17.30 in in Piazza IV Novembre l’inaugurazione della VI edizione di “Incanto di Natale”. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini.

"La rassegna di eventi delle festività natalizie, organizzata dal Comune di Benevento insieme alla Provincia di Benevento e Sannio Europa, la società in house che gestisce e promuove la rete museale dell’Ente, e con il contributo della Camera di Commercio di Benevento, proporrà attività ed appuntamenti, che si svolgeranno dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, tra il centro storico e i rioni della città".

Nel corso dell’evento inaugurativo sarà attivato lo show di luci e musica del Maxi Albero di Natale, nella cornice degli abeti rossi, alti oltre sette metri, addobbati con stringhe di luci led.

Alle ore 18 l’attenzione si sposterà in Piazza F. Torre con il primo appuntamento della rappresentazione della “Natività”, che sarà riproposta per tre serate (8-11 e 18 dicembre, dalle ore 17,30 alle ore 20,30). Il simbolismo della Natività, quale messaggio di ri-nascita, dopo la crisi pandemica, è il filo rosso che accompagna questa edizione.

Tutti gli eventi di “Incanto di Natale IV edizione” si svolgeranno in ottemperanza alle normative vigenti sulla prevenzione del contagio da Sars-Cov-2.