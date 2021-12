"Incontri giannoniani", c'è Del Prete con Saperi, parole e mondi Martedì alle 17 tornano gli appuntamenti del Liceo Giannone

Martedì 14 dicembre alle ore 17.00 si svolgerà il secondo degli “Incontri giannoniani”. Il Giannone ribadisce in tal modo la propria peculiarità: essere non solo polo educativo ma anche culturale, come testimoniato anche da altre iniziative (il ciclo di incontri filosofici, che si terrà dopo la sospensione natalizia, i laboratori didattici per le discipline classiche organizzati dal Circolo giannoniano, le “Giornate giannoniane”, di taglio soprattutto storico, a fine maggio, «le Api ingegnose», rivista di studi e ricerca didattica con cadenza annuale).

Dopo aver ospitato il prof. Amerigo Ciervo, il Giannone incontra la professoressa Rossella Del Prete per una riflessione dedicata, a partire dal volume da lei curato, Saperi, parole e mondi. La scuola italiana tra permanenze e mutazioni (secc. XIX-XXI), pubblicato da Kinetès Edizioni, al mondo della scuola partendo dall’assunto che gli orizzonti dischiusi dall'economia dell'istruzione vanno esplorati senza pregiudizi, partendo da un incontro fondamentale tra “saperi, parole e mondi” diversi ma tutti convergenti verso l'acquisizione e l'uso di una conoscenza utile.

Rossella Del Prete storica economica, è docente presso l’Università degli Studi del Sannio. Tra le sue ultime pubblicazioni: L’industria creativa: creazione, regolazione e dinamiche del mercato musicale a Napoli nel Seicento e Le imprese culturali e creative in Italia: un settore produttivo in crescita, tra occupazione e sistemi di governance. Dal 2017 è Direttore Scientifico del MUGEsS – Museo della Gente senza Storia (Altavilla Irpina). È stata Assessora alla Cultura ed all’Unesco al Comune di Benevento. I suoi interessi di ricerca spaziano tra la Storia e l’Economia. Si occupa di Public History, di Economia dell’Arte e della Cultura, di Storia delle Istituzioni economiche e culturali, Storia dell’Istruzione, Storia del Lavoro, Storia dell’Impresa, Storia dell’Industria, Storia delle Donne, Storia dell’Assistenza. Nel 2012 ha fondato Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa.

Dopo i saluti della D.S., prof. ssa Teresa De Vito, il prof. Angelo Bosco introdurrà l’incontro, che sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Giannone.