InCanto di Natale, ecco il programma delle feste Un ricco calendario di appuntamenti che animeranno le festività

“Natale è Ri-Nascere”. E' inevitabilmente legato alla speranza che la pandemia di covid19 allenti finalmente la sua morsa il tema della VI edizione di InCanto di Natale, il programma artistico-culturale-ricreativo promosso dal Comune di Benevento per le festività.

Si comincia questo pomeriggio nella sala rossa di Palazzo Paolo V, dalle ore 17,30 alle ore 20, con l'inaugurazione di “Emozion'Arte” di Ornella De Blasis e Enza Izzo. L'esposizione sarà visitabile il 12-17-18-19-20-21 dicembre dalle 17,30 alle 20).

“La Natività - Fantasy music Academy in concerto” è lo spettacolo che animerà piazza Torre dalle ore 17,30 alle ore 20,30 domani e che sarà replicato sabato 18, domenica 19 e venerdì 24 dicembre ma dalle 11.30 alle 13.30.

Il museo Arcos - sezione egizia del museo del Sannio alle ore 16 ospita su prenotazione “Natale al museo -musei giocando: amuleti e simboli egizi. I bambini conosceranno molti amuleti ed il loro significato magico, scopriranno alcune formule del libro dei morti ed il rito dell’imbalsamazione che consentiva di preservare il corpo per garantire la vita eterna. Poi allestiremo un piccolo laboratorio manuale dove i bambini, con materiali ideati appositamente per loro, riprodurranno su di un foglio di rame con la tecnica dello sbalzo i propri simboli sacri ispirandosi alle immagini degli antichi reperti e che porteranno a casa come ricordo”.

Appuntamento poi al prossimo fine settimana. Venerdì 17 dicembre al Museo Arcos - sezione egizia c'è passeggiate nei musei. Alle ore 17,30 “Natale al museo” -“Un pomeriggio alla Sezione Egizia” a cura di Sannio Europa-Provincia di Benevento.

Il Teatro San Marco alle ore 20,30 ospita “Ogni favola è un gioco” a cura del DSM in collaborazione con la Cooperativa “farovivo” e il centro diurno di riabilitazione di Puglianello.

Sabato 18 dicembre a palazzo Paolo V - sala antico teatro, dalle ore 9 alle ore 15 c'è “Cibo e dintorni a cura del Lions Club Benevento Host”.

Nel Museo del Sannio “Passeggiate Nei Musei” alle ore 10,30 e alle 16 su prenotazione “Un tesoro da scoprire!!...lo scrigno del Principe”: i bambini verranno catapultati in un’epoca lontana alla ricerca di verità nascoste...una mappa li aiuterà a seguire le tracce del tesoro del principe longobardo che fece di Benevento il suo Ducato. Alla fine i bambini troveranno lo scrigno del tesoro (da noi creato) con all’interno la riproduzione della moneta di Arechi II (sempre da noi riprodotta) che i bambini si porteranno a casa per ricordo.

Ai giardini della Rocca dei Rettori dalle ore 19 alle ore 22 Presepe Vivente Aspettando Gesù in programma anche domenica 19.

Domenica 19 a Palazzo Paolo V nella sala Antico Teatro dalle 11 Concerto di Natale, direzione artistica M° Selene Pedicini, a cura del Rotary Club di Benevento.

Alle 16 presso l'infopoint - bookshop - sezione sculture del museo del Sannio su prenotazione “Storie e leggende tra romani e greci. Un viaggio affascinante nella mitologia greca in cui i bambini verranno condotti in un'epoca ed in un luogo lontano …sul monte Olimpo!! Ascolteranno avventure e disavventure di alcuni dei greci che …indovinate un po'…sono scolpite sui sarcofagi di epoca romana esposti all'interno delle sale. Poi allestiremo un piccolo laboratorio manuale dove i bambini, con materiale ideato appositamente per loro, riprodurranno su di un foglio di rame con la tecnica dello sbalzo i simboli rappresentativi degli antichi dei”.

Alle 20 a Palazzo Paolo V nella Sala antico teatro “Concerto di Natale” “Jazz tellers featuring Francesca Simonis” con Francesca Simonis-voce, Massimo Barrella -chitarra, Francesco Marziani -hammond e Rocco Sagaria-batteria- Direttore artistico M°Debora Capitanio.

Lunedì 20 dicembre presso il Museo Arcos alle ore 17 c'è la presentazione del libro “È tardi!” di Eduardo Savarese, magistrato e docente di Diritto internazionale presso l'Università degli studi di Napoli “Parthenope”, con intermezzi di arie d’opera a cura del M° Sara D’Allocco. Modera la giornalista Enza Nunziato, interviene Antonio Lepre sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Paola.

Martedì 21 dicembre a Palazzo Paolo V - Sala Antico Teatro alle 19,30 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Il Natale con gli occhi di Dante a cura del Centro Universitario Teatrale dell’Università del Sannio e del gruppo giovanile della Società Dante Alighieri - Comitato di Benevento.

Alle 19 nel Chiostro di Santa Sofia “Musica al Chiostro”- Gruppo Dixieland “Bandaragia” con Emanuele Pontoni-Bengio, Giovanni Serena-Percussioni, Gaetano Battista-Trombone, Pippo Petrillo-Tuba, Aniello de Sena-Tromba, Giuseppe Capriello- Sax Soprano e Tenore. in filodiffusione in Piazza Santa Sofia- Direttore artistico M° Debora Capitanio.

Mercoledì a Palazzo Paolo V - Sala Antico Teatro dalle ore 17 alle ore 19,30 “Figli e Figliastri :le relazioni familiari nel teatro del grande Eduardo” a cura dell’Ordine degli Avvocati di Benevento – Comitato Pari Opportunità.

Giovedì 23 alla Rocca Dei Rettori - Sezione Storica Del Museo Del Sannio alle 10,30 Tombola di Natale: avventura nella storia.

Al Teatro De Simone ore 21,00 Sannio Gospel Fest Simply Singers Choir.

Domenica 26 dicembre al complesso monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea, alle 18 c'è “Passeggiate nei musei” “Una sera a Sant’Ilario a Port’Aurea” su prenotazione.

Lunedì 27 al Piccolo Teatro Libertà Mu Di Bu alle 17 Letture animate e non solo... a Natale a cura dell’Associazione Culturale Tanto per Gioco, l'appuntamento si ripeterà martedì 28, domenica 2 e lunedì 3 gennaio.

Ancora lunedì 27 dicembre a Palazzo Paolo V - Sala Antico Teatro alle 20 “Incanto d’autore” viaggio tra le cantautrici e i cantautori nel mondo “Marialuisa De Prisco Quartet” con Marialuisa De Prisco -voce, Antonio Ottaviano - pianoforte, Paolo Propoli -chitarra, Gianluigi Pennino- contrabbasso - Direttore artistico M° Debora Capitanio.

Inoltre da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio a Palazzo Paolo V – nella sala antico teatro c'è “Stregarti”- Vieni al Premio Stregami a cura dell’associazione Proloco Samnium.

Da mercoledì 8 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 in Piazza IV Novembre Mercatini di Natale a cura dell’associazione culturale Il Sannita.

Dal 16 -31 dicembre, biblioteca provinciale “Mellusi”- sale espositive Mostra iconografica “Imago dantis: viaggio nell’iconografia dantesca”.

A Palazzo Paolo v - sala Antico Teatro dalle 10 alle 13 Stregarti-Mostra 100 libri sul Sannio a cura dell’associazione proloco Samnium.