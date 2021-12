"Il giovane Padre Pio" in scena il 19 dicembre al 'Fermi' di Montesarchio Il lavoro del regista Antonio Coppolaro: "Mi emoziona lavorare nella mia terra"

E’ tutto pronto per “Il giovane Padre Pio”, l'atteso musical che andrà in scena il 19 dicembre, alle 21, presso l'auditorium dell’Istituto “E. Fermi” di Montesarchio. “Il giovane Padre Pio” nasce nel 2011, ma questa sarà una versione diversa, in grado di adattarsi a diversi contesti, non destinata soltanto ai grandi teatri" ha spiegato il regista Antonio Coppolaro, autore anche dei testi e delle musiche. "Rispetto alla precedente versione, che vedeva un Padre Pio già 22enne, in questo caso ripercorreremo le fasi salienti della vita di San Pio fin dalla nascita. I personaggi che faranno parte di questo musical – annuncia il regista - sono sette, con le quali ho già avuto modo di collaborare in passato". Antonio Coppolaro non nasconde la sua emozione della location: "Sicuramente sarà tanta visto che lo spettacolo esordirà a Montesarchio, il paese dove sono nato".

"È un grande onore ha affermato invece la co regista Donatella Loffredo - poter collaborare con Antonio Coppolaro, al quale mi lega una grande stima e amicizia. E’ emozionante parlare di uno spettacolo che è legato a quelle che sono le vicende della nostra terra”. Nel musical, Donatella interpreta il ruolo di Peppa, la madre di Padre Pio. Dal punto di vista tecnico, da sottolineare la presenza del led wall: “Un prodotto di punta per quello che riguarda la nuova forma di comunicazione visiva" ha spiegato Francesco Tuzio. I protagonisti ringraziano il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano e l'assessora alla cultura Morena Cecere e la dirigente del Liceo scientifico “E. Fermi”, Pasqualina Luciano, che hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo.