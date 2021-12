Rummo e l'Ofb insieme per Natale 2021 Ecco "i concerti di casa Rummo"

Prosegue il felice filone inaugurato nello scorso giugno con i “Concerti di casa Rummo”. L’omonimo e storico pastificio e l’Orchestra Filarmonica di Benevento tornano insieme per un’edizione speciale della rassegna cameristica: mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 19.30, presso l’Auditorium di Sant’Agostino, un concerto ad ingresso gratuito, pensato per porgere alla comunità beneventana i migliori auguri di un sereno Natale, farà da preludio ad altri due appuntamenti della Stagione 2022 dell’Ofb (sempre in collaborazione con la Rummo S.p.A) che saranno annunciati a breve.

L’energia profusa nell’organizzare l’evento, reso possibile anche grazie alla sempre sensibile disponibilità dell’Università degli Studi del Sannio per le iniziative culturali della città, si arricchisce di rinnovato vigore, poiché questa Xmas edition, fortemente voluta dal Dott. Cosimo Rummo, rappresenta effettivamente un segnale chiaro e forte dopo l’assenza della musica dal vivo nel periodo natalizio per quasi 2 anni, a causa delle restrizioni anti-Covid. Un’opportunità, finalmente, di godere delle armonie e delle melodie del periodo più magico dell’anno attraverso le note del quintetto d’archi dell’Ofb che, per l’occasione, accompagnerà il Coro Unicef di bambini diretto dal Maestro Dina Camerlengo.

In programma brani quali Let it snow, Happy Xmas, White Christmas, il Largo tratto dall’Inverno de Le quattro stagioni di A. Vivaldi e varie danze da Lo schiaccianoci di P. I. Tchaikovsky. Non mancheranno altresì musiche della tradizione popolare eseguite dai bambini del Coro Unicef: In notte placida, Astro del Ciel, Gli Angeli nelle campagne e molto altro.

Un’iniziativa corale, in tutti i sensi, sia per l’armonia di forze che concorrono alla sua fattiva realizzazione, sia per gli intenti che muovono determinate forze, simbolo della migliore Italia.