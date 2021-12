Successo per "Il giovane Padre Pio" di Antonio Coppolaro in scena a Motesarchio Il regista Coppolaro: "Ripartire dopo due anni di assoluta inattività è stato emozionante"

Soddisfazione e consensi a Montesarchio per il musical su ‘Il giovane Padre Pio" di Antonio Coppolaro. Lo spettacolo, suggestivo e scenograficamente innovativo, ha visto il suo ‘debutto’ il 19 dicembre, presso l'auditorium "E.Fermi", paese nativo del regista Coppolaro.

A differenza della precedente versione, che vedeva un Padre Pio già 22enne, stavolta, i momenti più importanti legati a San Pio partono dalla sua nascita. Prodotto dalla Show Management di Antonio Caruso, il musical avrà nuove date: “Ci stiamo lavorando e le renderemo pubbliche appena saranno ufficiali” assicura l’event manager Francesco Tuzio.

“Tenendo conto del non facile periodo che stiamo attraversando – afferma il regista Antonio Coppolaro - ma soprattutto del continuo evolversi delle normative legate al Covid, possiamo ritenerci soddisfatti anche per quanto concerne la presenza di pubblico. Quella di domenica - aggiunge - possiamo definirla la data zero. Ripartire dopo due anni di assoluta inattività è stato emozionante. Inoltre, partire nel mio paese natale è una gioia doppia, che condivido con tutti i miei collaboratori”.

“Il mio grazie alle istituzioni - conclude Coppolaro - in particolare all’assessora alla Cultura, Morena Cecere, e alle due associazioni L'infinito di Manuel e le Sentinelle della torre, partner solidali dell'iniziativa".