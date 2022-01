Torna Stregonerie, la rassegna dedicata alla storia del Premio Strega Il primo appuntamento sabato 15 gennaio con Viola Ardone

Al via la nuova edizione di “Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno” negli spazi della azienda Alberti di Benevento.

Negli spazi museali dell’azienda Strega Alberti di Benevento, torna “Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno”, la rassegna letteraria dedicata alla storia del Premio Strega, voluta da Strega Alberti e Fondazione Bellonci e curata da Isabella Pedicini e Melania Petriello.

A partire dal mese di gennaio, l’antica fabbrica del liquore riprenderà a ospitare gli appuntamenti mensili incentrati sui libri che, dal 1947 a oggi, hanno ottenuto il celebre riconoscimento letterario.

Grandi ospiti condurranno lettrici e lettori alla riscoperta dei capolavori del premio: il primo appuntamento è previsto per sabato 15 gennaio con Viola Ardone; a febbraio sarà invece la volta di Chiara Gamberale; a marzo toccherà a Valeria Parrella rileggere il libro premiato che ha maggiormente amato. Edith Bruck, vincitrice del Premio Strega Giovani 2021 con “Il pane perduto”, incontrerà da remoto le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di Benevento.

Chiuderà il cartellone un grande evento dedicato a Pier Paolo Pasolini, figura chiave del mondo intellettuale in cui, all’indomani del secondo conflitto bellico, per opera di Maria Bellonci e Guido Alberti, ha avuto origine il premio letterario.

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza nel pieno rispetto delle normative governative per il contenimento della pandemia e saranno trasmessi in diretta streaming sul sito Strega Alberti e sui canali social dell’azienda e di “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”. “Siamo contenti di poter riaprire le porte della fabbrica alla letteratura di ieri e di oggi - ha dichiarato Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti - perché la cultura caratterizza la storia della nostra azienda e perché in questo difficilissimo momento storico ci teniamo a salvaguardare e a portare avanti, in totale sicurezza, la rassegna sulla tradizione del premio, sperando che il nostro impegno possa essere un piccolo segnale d’incoraggiamento per tutti”.