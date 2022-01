Museo del Sannio chiuso per sanificazione Il provvedimento disposto per domani

Museo del Sannio chiuso per sanificazione. La comunicazione arriva dalla Provincia di Benevento, in una nota in cui viene precisato che "il Datore di lavoro della Provincia di Benevento, Salvatore Minicozzi, ha disposto per domani, venerdì 7 gennaio 2022. la chiusura del Museo

del Sannio in piazza Giacomo Matteotti ed il Museo Arcos (Sezione Egizia e Sezione Arte Contemporanea) di via Stefano Borgia per consentirne la sanificazione".

"Il provvedimento - si legge ancora nella comunicazione dell'Ente con sede alla Rocca dei Rettori - fa seguito ad una disposizione analoga riguardante un altro polo della rete museale della Provincia, la Biblioteca “Antonio Mellusi”, che, come già comunicato, resta anch'essa chiusa domani 7 gennaio".