"Ci vediamo al San Felice", domenica taglio del nastro per la kermesse Mostra internazionale e interventi critici di CNA Pensionati, Soprintendenza e Arte Studio Gallery

C’è attesa per l’inaugurazione della manifestazione “Ci vediamo al San Felice”, in programma domenica 20 febbraio alle 10. La prima edizione della kermesse culturale si terrà dal 20 febbraio all’11 aprile, e riaprirà le porte dell’arte e della letteratura. Voluta e realizzata dalla CNA Pensionati Benevento, grazie all’ausilio della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e al coinvolgimento dell’Arte/Studio Gallery di Mario Lanzione, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, sarà ospitata presso i locali dell’ex Convento San Felice al Viale Atlantici del capoluogo sannita. Sarà l’assessore comunale alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini a dare inizio coi suoi saluti istituzionale alla manifestazione, seguita dal Soprintendente per Caserta e Benevento, Mario Pagano, e dal funzionario della sede sannita della Soprintendenza, Gerardo Marucci.

Alle 11 l’inaugurazione della mostra dell’Arte/Studio Gallery, diretta da Mario Lanzione, di artisti italiani e stranieri. Si verrà accolti da un suggestivo allestimento: quello delle celle del vecchio carcere. Attesi gli interventi del direttore della Galleria, Lanzione, coadiuvato dalla professoressa Teresa Simeone e dal critico Rosario Pinto. E’ Mario Lanzione, direttore della Galleria, artista di origini salernitane, esponente del noto gruppo Astrattismo Totale, insieme a Giuseppe Cotroneo e ad Antonio Salzano, a spiegare la genesi della esposizione: “Su spinta del presidente Pensionati Cna di Benevento, Giulio De Cunto, ho voluto realizzare la mostra: la risultante di 10 anni di presenza e lavoro sul territorio beneventano dell’Art Studio Gallery. Abbiamo scelto una serie di nomi non solo per l’alta qualità del loro lavoro artistico, molti infatti hanno partecipato alle varie edizioni Biennale di Venezia, ma abbiamo tenuto presente anche il collegamento con la Galleria.

Ci sono artisti spagnoli, una messicana, altri che provengono da Trieste, Frosinone, Bari, Perugia oltre che dalla Campania. Alcuni arrivano dall’entourage partenopeo, quello della Galleria San Carlo di Napoli, storica, che ha visto passare in rassegna artisti di grandissimo spessore. Abbiamo così conglobato nomi che appartengono all’area dell’Astrattismo napoletano, altri che all’ambito Figurativo, di Caserta, di Salerno. C’è poi la sezione dedicata agli spagnoli. E’ una mostra internazionale quella che andrete a visitare”.

Tra gli artisti che potranno essere ammirati: Mateos; Balaguer; Battisti; Bova; Calandro; Casertano; Carrino; Cotroneo; Cosenza; Cuofano; Daidone; Del Gaudio; Di Ruggiero; Donzelli; Ferrigno; Hernandez; Izzo; Lanzione; Lopez; Marquina; Mariacci; Morote; Navarra; Necci; Pezzella; Quadrini; Requena; Risola; Rossi; Salzano; Saniei; Susilla; Trepiccione; Vierbini. L’esposizione sarà visitabile per l’intera durata della manifestazione, sino all’11 di aprile, telefonando per la prenotazione al numero 0824310945.