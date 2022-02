"La Materia del Gesto", inaugurata l'esposizione Ad Arcos la personale di Carmine Di Ruggiero

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha inaugurato, stamani, presso il museo Arcos, sezione Arte contemporanea, la mostra del maestro Carmine Di Ruggiero, "La Materia del Gesto", organizzata con

il supporto di Sannio Europa, società in house providing e curata dal direttore artistico, Ferdinando Creta. Erano presenti la senatrice Danila De Lucia e il presidente del Consiglio comunale, Renato Parente.

Assente, a ragione dell'età avanzata, il maestro Di Ruggiero. «È una bella occasione — ha affermato Lombardi — per ribadire la validità del percorso arte e cultura e delineare nuovi e stabili asset di sviluppo per Benevento e il Sannio, anche alla luce della ripresa post-pandemica che, oggi sembra, per davvero, a portata di mano».

Quella di Carmine Di Ruggiero è una mostra dal forte respiro internazionale, ha ribadito il direttore Creta. Gode del matronato della Fondazione Donnaregina. Significativo il raffronto scelto da Massimo Bignardi, nel tracciare il profilo e l'attività dell'artista, e che fa riferimento a una massima di Blaise Pascal: "Due eccessi: escludere la ragione, ammettere solo la ragione". La mostra, nel rispetto delle norme anti-Covid tuttora vigenti, sarà

visitabile fino al 3 aprile 2022.