'Ci vediamo al San Felice', terzo appuntamento per la rassegna di Cna Pensionati L'evento il 2 marzo sul tema “Archeologia dipinta: l’antico nell’arte dell’Ottocento”

Terzo appuntamento per la rassegna “Ci vediamo al San Felice”, ideata e realizzata da CNA Pensionati di Benevento, guidata da Giulio De Cunto, in collaborazione con CNA Pensionati Campania, con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e l’Arte/Studio Gallery di Benevento, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Saranno Francesco Morante, presidente Archeoclub di Benevento, e Giuseppe Morante, musicista, a regalare il prossimo 2 marzo alle 17, una conversazione tra arte e musica: “Archeologia dipinta: l’antico nell’arte dell’Ottocento”, presso l’ex Convento San Felice al Viale degli Atlantici di Benevento (nella foto un'immagine del precedenteevento al San Felice). Ricordiamo inoltre come sia sempre possibile visitare gratuitamente la mostra internazionale dell’Arte/Studio Gallery curata dal maestro Lanzione, tutti i giorni, dalle 9

alle 18.30; il sabato e la domenica dalle 9 alle 13.