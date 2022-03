Al Teatro Romano la Giornata mondiale delle persone con la Sindrome di down Domenica l'iniziativa celebrata ogni anno il 21 marzo

Domenica 20 marzo 2022 dalle 10 alle ore 13, l’area archeologica del Teatro romano di Benevento ospiterà l'edizione 2022 della “Giornata mondiale dedicata alle persone con la Sindrome di down”, che ricorre ogni anno il 21 marzo.

“Una mattinata dedicata all'archeologia – viene evidenziato in una nota - con giochi didattici per partecipanti di tutte le età, un momento per i nostri ragazzi, e non solo, per trascorrere qualche ora insieme in un luogo ricco di storia, uno dei monumenti antichi più prestigiosi della città. Un modo per far sentire l'affetto e la vicinanza ai nostri ragazzi che, mai come in questo momento storico, sono rimasti soli e che dobbiamo includere sempre più nella società, proprio a partire dalle comunità più vicine”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania – Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, da COORDOWN OdV - Sezione Provinciale di Benevento, AIPDA APS - Associazione per l'Inclusione delle Persone Diversamente Abili – Benevento, AUT&DOWN - Progetti per l'inclusione di persone con diversa abilità, Associazioni Parrocchiali Santa Sofia, Santa Maria della Verità e Santa Maria della Pietà - Settore Giovani.

“L'evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti-COVID: sarà necessario esibire la Certificazione verde Covid rafforzata - super green pass (le disposizioni non si applicano ai minori di 12 anni), obbligatorio indossare la mascherina e seguire le indicazioni del personale”.