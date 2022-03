Mastella: "Borsa Turismo: ulteriore occasione per Benevento" "Nonostante il momento storco dobbiamo farci trovare pronti"

Un'occasione di valorizzazione del territorio. Così il sindaco Mastella sulla Borsa Mediterranea del Turismo: "Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la città di Benevento protagonista della Borsa Mediterranea del Turismo. Una ulteriore occasione per valorizzare e far conoscere il nostro territorio, mostrando al mondo intero il pregevole patrimonio culturale, storico ed ambientale di cui Benevento è intrisa. Il Turismo può costituire per la nostra città una concreta risorsa per risollevarne l’economia, ancor più all’indomani della pandemia da Covid-19. Nonostante il momento storico, dobbiamo, infatti, farci trovare pronti, mettendo in campo azioni concrete per rispondere con immediatezza alle nuove richieste e generare, al contempo, ricchezza e lavoro, preparando, di pari passo, le comunità ad una cultura dell’ospitalità".