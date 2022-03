Premio Strega: anche quest'anno presentazione dei 12 finalisti al Teatro Romano Lo hanno annunciato il sindaco Mastella e l'assessore Tartaglia Polcini

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, hanno comunicato che anche quest'anno il Teatro Romano ospiterà, il prossimo 8 giugno, l'incontro con i dodici candidati dell'edizione 2022 - annunciati pochi minuti fa a Roma - e la proclamazione dei finalisti.

Lo storico appuntamento di Casa Bellonci per la seconda volta nella storia del Premio sceglie Benevento come dimora di uno degli eventi culturali di maggior richiamo. Un appuntamento che avvalora l'indissolubile legame tra la nostra Città e il Premio Strega, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e BPER Banca.