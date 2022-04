Al San Felice due appuntamenti con l’Archeoclub Prosegue la rassegna promossa dal Cna Pensionati

Continua il programma di eventi, organizzato dal CSA Pensionati nell’ex convento di San Felice, sul viale degli Atlantici di Benevento, attuale sede della Soprintendenza. In questa settimana ci saranno altri due incontri, domani martedì 5 e venerdì 8 aprile, alle ore 17.30, organizzati con la collaborazione dell’Archeoclub di Benevento.

"Nel primo appuntamento, martedì 5, ci sarà la presentazione del libro di Gerardo Marucci, attuale responsabile della sede beneventana della Soprintendenza, dedicato ai graffiti presenti sull’Arco di Traiano. L’inedita ricerca - spiegano i promotori - pubblicata nel 2018, permette di conoscere alcuni aspetti della storia medievale del nostro territorio, attraverso antichi segni che l’Arco ci ha tramandato. Nel secondo appuntamento, venerdì 8, ci sarà l’incontro con il soprintendente Mario Pagano, che parlerà del suo recente libro su Capua. Dalla città campana, importante centro già in età preromana, partì la via Appia che consentì a Benevento di diventare un grande centro romano. Ed i legami tra i due centri sono continuati anche in periodo longobardo ed oltre, a testimonianza di una storia in molti tratti comune. L’incontro di venerdì sarà arricchito da una performance musicale degli allievi del liceo musicale di Capua, diretti dal maestro Vanni Miele".