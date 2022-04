Giovedì il concerto "A colazione con Robert Schumann e Carl Maria Von Weber" Nella sala Bonazzi del Conservatorio Nicola Sala di Benevento

Giovedì prossimo, 7 aprile, alle 11.30, nella Sala Bonazzi del Conservatorio di Musica di Benevento, è in programma il concerto degli studenti del “Nicola Sala” iscritti nella classe di Accompagnamento Pianistico del maestro Giovanni Veroli dal titolo “A colazione con Robert Schumann e Carla Maria Weber”. Nella prima parte, verrà eseguito il ciclo dei lieder Opera 39 di Robert Schumann per voce e pianoforte, composto da dodici brani. Protagonisti saranno il soprano Songdi Huang, il mezzosoprano Maria Grazia De Gregorio, accompagnati al pianoforte da Danling Luo. Nella seconda, invece, di Carl Maria von Weber, il Concerto n.1 in Fa minore con Maria Apollonia Russo al clarinetto e Danling Luo, al pianoforte. Il concerto, ad ingresso gratuito, sarà consentito solo ai possessori di green pass.