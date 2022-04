"Ci vediamo al San Felice", lunedì ultimo appuntamento della rassegna Organizzata da Cna Pensionati Benevento

Lunedì 11 aprile, alle 17.30, presso l’ex Convento di San Felice, sarà Franco Pepe a presentare il suo libro, della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, in provincia di Caserta, già eletto miglior pizzaiolo del mondo ai Best Chef awards 2021 di Amsterdam. Dialogherà con Mimma Di Sorbo con l’intervento di Ettore Acerra, direttore generale USR Campania.

Ci sarà l’esecuzione di brani musicali a cura degli allievi del liceo musicale Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita e un brindisi a cura dell’Istituto Alberghiero di Faicchio Castelvenere.

La Cna Pensionati di Benevento, in collaborazione con Cna Pensionati Campania, con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e l’Arte/Studio Gallery di Benevento, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento vi invita numerosi.