"L’impossibile che si manifesta", in mostra la realtà virtuale di Romano Giovedì presso la galleria #apis+

Giovedì 14 aprile, alle ore 18 inaugura a Benevento la personale di arte contemporanea di Marco Victor Romano presso la nuova galleria #apis+ fondata dallo stesso artista in via Torre della Catena, 64. “L’impossibile che si manifesta”, aperta al pubblico fino al 15 maggio 2022, propone ai visitatori diverse opere ed esperienze: installazioni, dipinti, video, foto, NFT, ricostruzioni in 3D, realtà virtuale e aumentata.

La mostra è aperta dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21:30, ingresso gratuito con prenotazione. L'accesso alla galleria #apis+ avverrà nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione del Covid19.

Marco Victor Romano - Nasce a Benevento nel 1987. Durante gli studi di ingegneria informatica scopre la passione per le arti visive e nel 2009 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 2014 riceve una borsa di studio dall’Hochschule fur Grafik und Buchkunst Academy of Visual Arts di Lipsia. Dopo la sua esperienza in Germania, torna in Italia e conclude con lode gli studi universitari in Scenografia e Pittura. Successivamente, si forma per due anni in Olanda dove approfondisce le ricerche sull’arte e sulla società contemporanea. A seguito della sua prima personale “Acquaria” (Rocca dei Rettori, Benevento, 2012), numerose le personali di Romano nonché le partecipazioni a mostre collettive in Italia e all’estero. Fra le location che hanno ospitato le sue opere all’estero si annoverano gallerie come la Moravian Gallery, Brno in Repubblica Ceca, la Saatchi Gallery di Londra, la Pinacoteca di Kontias, Limnos, Grecia fino al Taichung City Dadun Cultural Center di Taiwan. Con le collaborazioni con Sky 3D e Magnitudo, Romano fonde la sua arte alla cinematografia e realizza dipinti per il film “Raffaello - Il principe delle arti” (2016) e disegni per il film “Michelangelo - Infinito” (2018). Da quattro anni è parte del duo Romano|Serafini con il fotografo Germano Serafini con cui espone la prima personale “24:24 Epiphania” (Centro d’arte contemporanea Trebisonda a Perugia, 2018). Dal 2019 organizza workshop di arte contemporanea per gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e cura la direzione artistica del Parisii Luxury relais Rome, incarico inaugurato con la mostra personale presso il relais “Cànone bianco”. L’interconnessione dei campi di ricerca esplorati lo porta nel tempo a servirsi di vari medium - pittura, installazioni, video, ologrammi e arte digitale - al fine di indagare la presenza in ciò che ci circonda di relazioni/funzioni che governano la nostra esistenza, alla ricerca di armonie celate nel caos/caso della vita. Nel 2022 fonda a Benevento #apis+, galleria-laboratorio che ospita mostre di arte contemporanea e propone percorsi didattici multidisciplinari. Oggi vive fra Benevento, Roma e Amsterdam.