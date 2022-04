Musei della Provincia di Benevento aperti anche il 17 e il 25 aprile Rete museale aperta per i visitatori tutti i giorni, tranne a Pasqua

Il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha dato indicazioni affinché per le prossime festività civili sia effettuata una apertura straordinaria della Rete Museale dell’Ente al fine di consentire l’accesso alla stessa da parte di turisti e visitatori. Pertanto, fatta eccezione per il giorno di Pasqua, 17 aprile 2022, la Rete Museale Provinciale sarà aperta al pubblico lunedì in Albis, 18 aprile 2022, e lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione.