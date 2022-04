Gli alunni del Convitto in gara nei più prestigiosi giochi matematici In finale al premio nazionale Morelli e in semifinale al premio internazionale Kangourou

Superata la fase delle semifinali, gli alunni del Convitto Nazionale "Pietro Giannone", saranno presenti il giorno 27 maggio 2022 a Castellammare di Stabia dove disputeranno la finale nazionale del “Premio Aldo Morelli”, i giochi matematici per la scuola dedicati alla memoria del Prof. Morelli arrivati alla XV Edizione.

La scuola primaria di “San Filippo” e “Pietà” vedrà schierati ben cinque finalisti su 17 alunni partecipanti: Marotti Noemi, Inglese Francesco, De Luca Fernando, Savoia Lorenzo e De Tata Giulia. Per la scuola secondaria di primo grado, invece, si è aggiudicato il posto in finale l’alunno Anzovino Francesco.

Ma non è finita qui: 12 alunni della scuola primaria si sono classificati anche per le semifinali nelle competizioni internazionali per la matematica “Kangourou sans frontières”: Cotarelli Francesca, Santomauro Miriam, Gaudiello Ludovica, De luca Fernando, Vigliotta Carmine, Mazzone Leonardo, Vesce Lorenzo, Aversano Giulio, Savoia Luca, De Angelis Aldo, Muccio Alessandra e Gramazio Antonio, a cui si aggiunge un' alunna della scuola secondaria di primo grado, Colangelo Petra.

L’attività preparatoria ad entrambe le gare è stata svolta dagli alunni in orario extracurricolare, sotto la guida delle docenti Pallotta Mirella, Principe Livia, Zollo Adelaide e Zollo Cesarino, referente d’Istituto per il progetto “Matematica in gioco”, diretto alla promozione delle competenze in logica e matematica.

Viva e sincera la soddisfazione della Dirigente Marina Mupo per la motivazione e l’entusiasmo manifestati da tutti partecipanti e per il risultato ottenuto, finora, dagli studenti.