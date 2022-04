Uto Ughi, appuntamento già sold out L'evento all'Auditorium Sant'Agostino di Benevento, alle 20

Tutto esaurito per l’eccezionale concerto evento del grandissimo violinista Uto Ughi previsto per domani (domenica 24 aprile) all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento alle ore 20.

Ne danno comunicazione gli organizzatori dell’evento, Accademia di Santa Sofia, Università degli studi del

Sannio e Comunità di Sant’Egidio Benevento. Il ricavato dei biglietti per l’attesissimo concerto, andati letteralmente a ruba, sarà interamente devoluto alla causa benefica “La scuola della pace” progetto della Comunità di Sant'Egidio di Benevento, volto a fornire aiuti concreti ai bambini del quartiere cittadino di Santa Maria degli Angeli, per l’integrazione e l’inserimento scolastico.