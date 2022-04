25 Aprile: tanti visitatori in città, e già si annuncia pienone per il I Maggio La Provincia: "Presi d'assalto Rocca dei Rettori e non solo"

La ricorrenza del 25 aprile ha fatto registrare una forte presenza di visitatori nell’intera rete museale della Provincia, gestita e promossa dalla società in house providing Sannio Europa.

Unanime l’apprezzamento per il patrimonio artistico, storico e architettonico, volano di attrattività per i turisti che scelgono Benevento.

Preso d’assalto anche il complesso della Rocca dei Rettori, dove, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale “Verehia” e alla presenza e alla professionalità del personale dipendente, in tanti si sono trattenuti sia lungo i curatissimi giardini che affacciano sulla Valle del Sabato che all’interno del sito monumentale che, come è noto, mette in vetrina straordinarie preesistenze romane, longobarde e pontificie. Il prossimo appuntamento è per il weekend del primo maggio, che già si annuncia più che affollato.