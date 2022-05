Bambini protagonisti ai musei di Benevento Grandi numeri per 'Musei kids'

Grandi numeri e grande affluenza per l’iniziativa “Musei Kids”, voluta e organizzata da Sannio Europa, società in house providing della Provincia che promuove e gestisce la rete museale dell’ente.

"Si tratta di veri e propri laboratori didattici riservati ai più piccoli - spiega l'Ente provinciale - che hanno così modo di avvicinarsi alle bellezze e alle narrazioni storiche di Benevento e del Sannio, ma anche di socializzare e trascorrere qualche ora di apprendimento e di svago, anche producendosi in ricerche, giochi e

performance artistiche, sotto l’attenta guida delle professionalità messe in campo da Sannio Europa. Ad aprile c’è stato un vero e proprio sold out, tanto da dover organizzare più turni per consentire la più vasta partecipazione, anche da fuori provincia. Così come sta avvenendo in questo mese di maggio, guardando le tante

prenotazioni già giunte a destinazione e che, appunto, saranno suddivise in più spazi settimanali".

"Da sempre siamo in prima linea per la massima fruibilità del nostro patrimonio museale — afferma l’amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella — e ospitare questi bambini e le loro famiglie è per noi motivo di grande orgoglio. È un’iniziativa che ci dà entusiasmo e prospettiva".