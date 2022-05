"Inferno": per il film di Mimmo Paladino ciak a Monte Sant'Angelo Il debutto dell'artista beneventano nel mondo del cinema. Riprese anche a Benevento

Il pittore e scultore Mimmo Paladino ha scelto Monte Sant'Angelo (Foggia), citta' con due siti Unesco, come set cinematografico per il suo debutto sul grande schermo. Il film si intitola 'Inferno, tra Dante e il presepe napoletano', ed e' prodotto da Run film e Nuovo Teatro, con Rai Cinema e il contributo della Regione Campania e del ministero dei Beni culturali. Palladino girera' tra Monte Sant'Angelo e Mattinata in Puglia, e Benevento e Napoli in Campania. Tra le location pugliesi ci sono i siti Unesco di Monta Sant'Angelo, ovvero il santuario di San Michele Arcangelo e la Foresta Umbra, e l'abbazia di Santa Maria a Pulsano (Taranto). Nel cast ci sono anche Toni Servillo, Nino d'Angelo, Alessandro Haber, Giovanni Esposito e Sergio Rubini che in questi giorni sono impegnati con le riprese nel Gargano. Monte Sant'Angelo, con il sostegno dell'Apulia Film Commission, negli ultimi anni e' stata scelta da importanti produzioni tra cui 'Non c'e' piu' religione' diretto da Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro (2016); 'The classic horror story' diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli per Netflix; la fiction 'La sposa' per Rai1 con Serena Rossi; e il 'Padre Pio' di Abel Ferrara.