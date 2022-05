Ricerche epigrafiche a Benevento: le nuove acquisizioni Lunedì 30 maggio nella sala convegni di Palazzo Paolo V il seminario di studi

Lunedì 30 maggio alle ore 11, presso la sala convegni di Palazzo Paolo V, si terrà il seminario di studio sul tema: “Le ricerche epigrafiche a Benevento dal 2009 a oggi: le nuove acquisizioni e l’importanza della prosecuzione degli studi”. L’evento, ideato dall’Associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio, è promosso dall’ Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Benevento.

Il programma prevede in apertura i saluti istituzionali degli assessori Antonella Tartaglia Polcini e Attilio Cappa.

Successivamente, lo storico finlandese dell’antichità Heikki Solin presenterà i suoi studi sul patrimonio epigrafico disseminato nella città di Benevento e tratterà dell’opera “Iter Epigraphicum Beneventanum”.

A seguire ci sarà l’illustrazione dell’app “La Benevento Longobarda” che consente al turista di essere accompagnato in modo semplice ed interattivo in giro per la città. L’app, disponibile in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola, è scaricabile al seguente indirizzo Internet: http://www.labeneventolongobarda.it/pagine/contatti.html

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Liceo Classico “Pietro Giannone” a partire dalle ore 11 collegandosi al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UC0ZyR9XrK1-IoSyJnYJWnSA .

Al termine del seminario è infine prevista la donazione di copie della guida scientifica di epigrafia “Iter Epigraphicum Beneventanum” alla Biblioteca Comunale, alla Biblioteca del Museo del Sannio, alla Biblioteca Provinciale A. Mellusi e alle biblioteche degli istituti superiori che aderiranno all’evento.