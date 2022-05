Premio di poesia Marco di Meola, domani la cerimonia Alle 19.30 promosso dalla fondazione Romano con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita

Domani, mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 19.30, la Fondazione Gerardino Romano, con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita (Bn), organizza la cerimonia conclusiva del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”, terza edizione 2021. L’evento sarà coordinato dalla Prof. Maria Teresa Imparato e verrà trasmesso online, in diretta streaming, sul canale YouTube della Fondazione. Parteciperanno l’Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci; il Sindaco del Comune di Cerreto Sannita, Giovanni Parente; la famiglia Di Meola.

Nel corso della manifestazione la Giuria Tecnica, composta da Domenico Cipriano (Presidente), Antonietta Gnerre, Rita Pacilio, Davide Rondoni, proclamerà i tre vincitori e assegnerà i premi, così come previsto dall’art. 7 del bando di concorso. Sponsor di questa terza edizione è l’azienda Di Leone - GDL srl di Cerreto Sannita (BN).

Le indicazioni tecniche per seguire la premiazione saranno riportate sulla pagina Facebook del Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meola www.facebook.com/premiopoesiamarcodimeola e sul sito web FGR https://www.fondazioneromano.it/

Marco Di Meola, scomparso all’età di 28 anni. Fermocolle è il libro postumo che raccoglie la sua produzione ultima, edito da La Nuova Don Bosco, Telese Terme, dicembre 2018. La sua prima pubblicazione ufficiale arriva tra gli scaffali delle librerie nel 2006. Ora di aria è vincitrice, insieme ad altre raccolte inedite di poeti in erba, di un concorso letterario pubblicato dalla casa editrice “Il filo”.