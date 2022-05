Conservatorio: il nuovo presidente è Caterina Meglio Arrivata la nomina del Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso un proprio decreto a firma del ministro Maria Cristina Messa, ha nominato, a far data da oggi, martedì 31 maggio 2022, e per i prossimi tre anni ilnuovo presidente del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento nella persona di Caterina Meglio.

Conseguentemente, ha annullato il decreto con cui, lo scorso 31 gennaio, aveva individuato in Antonio Rossi il presidente.