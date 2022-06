Pasolini100, al Teatro Romano incontri per il centenario di Pasolini Alle 17 la manifestazione “Dicevo di te, Pier Paolo”

Il 5 marzo di cento anni fa nasceva Pier Paolo Pasolini, artista e intellettuale tra quelli che più hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale italiano dello scorso secolo. L’associazione Culture e Letture, per celebrare i cent’anni dalla nascita dello scrittore e regista bolognese, ha organizzando una serie di incontri celebrativi per un cartellone di eventi dal titolo Pasolini100.

L’iniziativa, in collaborazione con il Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Campania, si avvale della partecipazione di associazioni, compagnie teatrali ed istituti scolastici che declineranno l’arte di Pasolini nelle sue varie sfaccettature. Inaugurata lo scorso 5 marzo la rassegna continua con l’appuntamento di domenica 5 giugno al Teatro Romano di Benevento, dove alle 17.00 si terrà l’incontro “Dicevo di te, Pier Paolo”, a cura di Elide Apice per Culture e Letture aps. All’incontro parteciperanno: Davide De Rei in “Una benedetta maledizione. L'inferno della Divina Mimesis”, Maria Laura Simeone in “L'atto d'amore era pura pietà. Pasolini visto da Elsa de'Giorgi”

Teresa Agovino in “Rinascita '64. Pasolini e la questione della lingua”;

Red Rogers - Compagnia teatrale con Georgia de'Conno, Eugenio Delli Veneri, Pier Paolo Palma; gli allievi del Liceo Musicale Guacci Marika Maio, Massimilano Zarro, Annalisa Spagnoletti, Francesca Iorio, Danilo Zarro e Clara Tontoli, Giuseppe Cavaiuolo, Andrea Bozzi, coordinati dai docenti Sergio Casale, Irma Culicigno, Debora Capitanio. La grafica e la comunicazione sono a cura di Daniela Catalano e Silvia Panella, alunne dell’IS Palmieri Rampone Polo - indirizzo grafica e comunicazione. Si ricorda che per gli appuntamenti al Teatro Romano bisogna munirsi di regolare biglietto di ingresso, si raccomanda l’utilizzo della mascherina. In occasione dell’iniziativa del MiC “Domenica al Museo”, domenica 5 giugno l’ingresso al Teatro romano sarà gratuito.