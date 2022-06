Janua, la ripartenza del Museo delle Streghe Magia ed antropologia continuano ad affascinare

Una grande ripartenza per “Janua-Museo delle Streghe” che vede protagonisti le scuole e i turisti nei suoi

spazi presso Palazzo Paolo V in corso Garibaldi. “Dopo la riapertura ai viaggi di istruzione numerosi sono gli istituti che hanno scelto e scelgono di trascorrere alcune ore a contatto con la magia e l’antropologia- commenta Maria Scarinzi responsabile della sezione kids- I percorsi di formazione portati avanti al Museo hanno coinvolto principalmente ragazzi delle Scuole Secondarie di II Grado grazie anche al progetto “Il Museo Va a Scuola” che ci ha permesso la certificazione di crediti formativi obbligatori per il percorso scolastico”. La presenza di studenti presso Janua attesta e gratifica il lavoro svolto anche durante il lungo periodo di pandemia, con le iniziative on line che lo stesso Museo ha proposto e che hanno registrato riscontri positivi.

Attività social che oggi hanno permesso ai visitatori e studenti provenienti dall’Italia e dall’estero di poter accedere al Museo dal vivo, “La magia ha affascinato Spagna, America e Francia coinvolgendo ragazzi iscritti

al Progetto Erasmus ma anche docenti universitari e artisti di arte contemporanea con i quali promuovere nuovi progetti per il rilancio delle tradizioni del territorio” spiega ancora Maria Scarinzi. “Janua”, ad oggi in piena attività museale, è pronta per la pianificazione ed il lancio di nuovi progetti legati alla leggenda e alla storia delle nostre Streghe e territorio sannita, come la creazione di un percorso interamente dedicato a ragazzi e bambini in linea con i programmi scolastici che prevedrà, in contemporanea, la visita ad un percorso museale a loro dedicato e laboratori fruibili su prenotazione o in contemporanea alla visita degli adulti. Non solo, il Museo intende promuovere la lettura, tanto che si sta lavorando ad una sala dove poter consultare testi magici e giochi del passato. Una ripartenza positiva quale nota di interesse da parti di adulti e bambini, confermando un lavoro solido che promuove la conoscenza, la curiosità e la bellezza del Sannio e le sue tradizioni, unitamente alla

leggen da affascinante delle Janare. Dopo un 2 giugno da pienone, anche nel weekend presso “Janua-

Museo delle Streghe”, è prevista grande affluenza.

Nel mese di giugno si rispetteranno i seguenti giorni ed orari di apertura: Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica a partire dalle ore 10.00 (11.00 e 12.00) e dalle 17.00 (18.00 e 19.00). E’ gradita la prenotazione e

verranno rispettate le vigenti normative sanitarie.