Poetry Slam, a Benevento la semifinale del campionato regionale Condurranno Alfredo Martinelli, referente Caspar, e il poeta e speaker Antonio Di Lorenzo

Venerdì 10 giugno alle ore 21.00 presso la libreria indipendente ed eco-vineria Masone Alisei, sita in Viale dei Rettori, Benevento, si disputerà la Semifinale del Campionato Regionale di Poetry Slam 2021/22 organizzata da Caspar Campania Slam Poetry. A contendersi il titolo di campione in questo appuntamento saranno i poeti performer: Simona Barbati, Dopamina, Giuliano Fiorillo, Andrea Gaio, Massimo Lo Pilato, Francesca Mazzoni, Fabio Napodano, Francesco Nappi, Raffaella Ruocco, Chiara Spagnolo e Andrea Sobrino.

Tutti i semifinalisti sono stati scelti dal pubblico durante il Campionato in corso, tenutosi in varie tappe presso diverse città della regione Campania. Infatti il Poetry Slam si basa sulla partecipazione fondamentale del pubblico, che fa anche da giuria popolare e può votare le singole esibizioni in base alle doti di scrittura ed interpretazione dei singoli autori sul palco.

Alla semifinale di Benevento seguirà quella di Caserta, in data 19 giugno, dopo di che i classificati si sfideranno nella Finale di Campionato il 25 giugno, all'interno dell'Atella Sound Circus, Festival delle Arti, a Succivo. Il campione assoluto avrà accesso di diritto a concorrere al Campionato Nazionale LIPS - Lega Italiana Poetry Slam, con cui il collettivo Caspar è associato. Il Poetry Slam è una forma d'arte che sta riscuotendo sempre maggiore successo in tutto lo stivale, una modalità dinamica e coinvolgente di vivere la poesia come gioco e creatività (si passa dalle forme classiche a quelle recitate/cantate, dal rap alla stand-up comedy in formato poetico). Inoltre, è un modo per rendere una propria passione una disciplina sportiva a tutti gli effetti: l'Italia detiene il titolo di campione del mondo di Poety Slam nel 2021 e nel 2022. Condurranno la serata Alfredo Martinelli, referente Caspar area Benevento, e il poeta e speaker radiofonico Antonio Di Lorenzo.