ViVi – Visioni Virtuali a Libero Arbitrio Prima Biennale d’Arte Contemporanea L'iniziativa dei sanniti Volpone e Palmieri a Casagiover

ViVi – Visioni Virtuali, la mostra virtuale organizzata durante il periodo di lockdown e nata da un'idea dei sanniti Antonio Volpone e Pasquale Palmieri, sarà ospitata a “Libero Arbitrio” – Prima Biennale d’Arte Contemporanea di Casagiove (CE) in programma fino al 25 giugno prendendo forma all’interno dell’affascinante Quartiere Militare Borbonico di Casagiove.

“La libertà risiede nella consapevolezza dell’assenza di limiti” ha affermato Claudia Grasso, gallerista e membro del Comitato Scientifico della Biennale. Una affermazione che sembra essere cucita addosso a ViVi. Una mostra senza precedenti che riuscì a tenere attivo quel mondo dell’arte che si era fermato a causa della pandemia, portando a Benevento i più grandi fotografi contemporanei e riuscendo a farli esporre, tutti insieme, in uno dei monumenti simbolo della città la Chiesa di S. Sofia, patrimonio UNESCO.



Nata da un’idea di Antonio Volpone e Pasquale Palmieri, oggi curatori della sezione fotografia della Biennale, e da Scoop società cooperativa di progettazione, ViVi sarà presentata il 12 giugno alle ore 17,30 nel complesso del quartiere militare Borbonico con un incontro con Enzo Carli (reduce da Parigi invitato da Serge Plantureux per presentare il lavoro di Mario Giacomelli di cui è stato allievo, studioso e amico affettuoso per oltre 25 anni), direttore artistico di Vivi, dal titolo Mutazioni, e grazie all’adesione al progetto del gruppo del Manifesto Passaggio di Frontiera di Senigallia, fotografi del gruppo di “Quelli di Franco Fontana” e al coinvolgimento dell’Archivio Gianfranco Chiavacci a Toro Arte Contemporanea porterà a “Libero Arbitrio” i seguenti artisti: Gianni Ansaldi, Angela Maria Antuono, Mario Beltrambini, Gianni Berengo Gardin, Lisa Bernardini, Antonio Biasiucci, Giorgio Bianchi, Delia Biele, Luisa Briganti, Loriano Brunetti, Maria Grazia Candiani, Enzo Carli, Jesùs Chacòn, Gianfranco Chiavacci, Lorenzo Cicconi Massi, Elio Ciol, Stefano Ciol, Francesco Cito, Giorgio Cutini, Jose Javier De Las Penas, Ilaria Di Giustili, Luigi Erba, Walter Ferro, Ferruccio Ferroni, Franco Fontana, Sharon Formichella Parisi, Maurizio Galimberti, Mario Giacomelli, Roberto Huner, Federico Iadarola, Mimmo Jodice, Giuseppe Leone, Gloria Mancini, Manfredo Manfroi, Antonio Manno, Angelo Marra, Giuliana Mariniello, Giovanni Marrozzini, Marco Melchiorri, Paolo Mengucci, Paolo Meoni, Alex Mezzenga, Nino Migliori, Gustavo Millozzi, Paolo Monina, Pasquale Palmieri, Graziano Perotti, Biagio Prisco, Massimo Renzi, Cesare Ricci, Marina Rossi, Euro Rotelli, Luigi Salierno, Aristide Salvalai, Maurizio Sapia, Francesco Sartini, Annibale Sepe, Ferdinando Scianna, Franco Sortini, Michele Stanzione, Gemmy Tarini, Maurizio Tomassini, Sofio Valenti, Antonio Volpone, Zeng Yi, Enzo Zanni. Nell'ambito della rassegna sarà consegnato il premio alla Carriera al grande Maestro Franco Fontana.

“L’arte non si può fermare. Non deve fermarsi.” Ha affermato Antonio Volpone, direttore della fotografia di Libero Arbitrio e ha poi continuato “Questa avventura con l’amico Pasquale Palmieri e il grande maestro Enzo Carli è una ulteriore opportunità che la fotografia sta dando alla città di Benevento. Una promozione culturale che porto avanti da anni grazie ad Ibidem un progetto iniziato nel lontano 2000 e che grazie a ViVi ha permesso alla nostra città di non fermarsi quando il mondo intero era fermo e i musei e siti culturali erano chiusi. Libero Arbitrio, che invito a visitare, ospiterà ben 17 nazioni, e un gruppo nutrito di artisti Sanniti, parlerà delle variegate identità del mondo dando spazio anche alla nostra identità quella che si plasma grazie alla magia di catturare la luce. E se Benevento è da tutti conosciuta come città magica per le streghe vi invito a riflettere su chi erano i maghi in passato, solo così sarà possibile capire il potere della fotografia quale arte di un antico che si fa contemporaneo.”