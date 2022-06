Nuova sezione archeologica al Museo del Sannio, giovedì l'inaugurazione Lombardi: grazie al sostegno del club Inner Wheel di Benevento

Sarà inaugurata il 9 giugno una nuova sezione di Archeologia del Museo del Sannio di Benevento. A comunicarlo il vicepresidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi: "Grazie al sostegno del Club Inner Wheel di Benevento è stata resa possibile l’inaugurazione della Sezione di Archeologia tardo antica e longobarda presso il Museo del Sannio di Benevento in Piazza Giacomo Matteotti. Il Club Inner Wheel della Presidente Filomena Pacelli Cotroneo, ha finanziato il restauro dello scudo di un cavaliere e di altri manufatti in occasione del proprio quarantennale. La manifestazione inaugurale si terrà il 9 giugno 2022, giovedì, alle ore 17 nell’Auditorium dell’Istituto culturale della Provincia e nella Macrosezione archeologica in piazza di Benevento".