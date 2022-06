Pagnozzi rappresenta il Sannio nel prestigioso progetto editoriale ConGiunti L’opera inserita nel volume si intitola “Per Caso” e sarà esposta in autunno presso il Palazzo

La Giunti Editore in collaborazione con la Start group (agenzia d’arte che cura il Padiglione Guatemala alla Biennale di Venezia), ha realizzato un nuovo e prestigioso progetto editoriale dal titolo ConGiunti.

Il volume che sarà a breve disponibile al pubblico, raccoglie le opere di artisti contemporanei, messi a confronto con i grandi maestri del passato. Anche il Sannio vedrà uno dei suoi rappresentanti inserito nel volume.

Si tratta di Paola Pagnozzi, pittrice, che sarà messa a confronto con il grande maestro francese Jean Dubuffet, fondatore del movimento artistico dell’Art du Brut, dove l’arte non è più intesa sotto l’aspetto esclusivamente estetico, ma come strumento per comunicare messaggi, emozioni o sentimenti. L’opera inserita nel volume si intitola “Per Caso”, realizzato in acrilico su tela, nel 2020, il quadro sarà esposto in autunno presso il Palazzo Visconti-Sforza di Novara. Il volume è stato presentato lo scorso 18 maggio a Cannes (in concomitanza con il

Festival di Cannes), presso il College International Cannes.