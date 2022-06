A Benevento Antonia Murgo, la vincitrice del Premio Strega Ragazzi Giovedì la presentazione del libro Miss Dicembre e il Clan di Luna

Presso il giardino della libreria Masone di Benevento, giovedì 9 giugno, alle 18.30, si terrà la presentazione del libro Miss Dicembre e il Clan di Luna (edizioni Bompiani) della scrittrice Antonia Murgo, vincitrice del Premio Strega ragazzi e ragazzi 2022 per la categoria miglior libro d'esordio.

Insieme con l’autrice, interverranno Grazia Gotti, membro del comitato scientifico del Premio, Claudia Cioffi (associazione Condividiamo) e Tecla Iervoglini (gruppo Lettori infiniti).

“Con Miss Dicembre e il Clan di Luna, Antonia Murgo ha scritto una storia che diverte e sorprende. I riferimenti alla tradizione della letteratura per l’infanzia, dall’uomo nero, al circo, ai bambini affidati alle governanti, sono trattati con freschezza e consapevolezza. La lingua precisa evoca immagini capaci di meravigliare.” Queste le motivazioni con cui il comitato scientifico del Premio ha salutato l'esordio della brillante penna di Antonia Murgo.

Un libro dalla copertina colorata con i toni del rosso ciliegia, illuminata dalle illustrazioni originali dell’autrice. Davvero una sorpresa interessante, sia per la scrittura frizzante, di grande qualità, che per la scelta accurata di un lessico molto ironico, mai scontato, e per l’assoluta originalità della tematica.

L'appuntamento di giovedì è organizzato dall'Associazione Condividiamo, in collaborazione con Stregonerie, Libreria Masone, Librerietta Pulcetta, Lettori Infiniti e Nati per Leggere Campania.