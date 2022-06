"Luce longobarda", una mostra e un catalogo per celebrare il patrimonio Un viaggio fotografico tra le pietre "parlanti" dei monumenti che compongono il sito seriale

“Il catalogo e la mostra presentati oggi vogliono tessere le trame di collegamento di architetture, opere d'arte, paesaggi, ambienti e tradizioni che segnano l'emblematico ruolo dei longobardi non solo in Italia ma in Europa, in una transizione epocale ricordata da molti come buia e invece illuminata di luce longobarda”. Così Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla cultura del Comune di Benevento, racconta l'iniziativa “Luce Longobarda” in programma questa mattina a Palazzo Paolo V con la presentazione di una mostra, e il suo catalogo, frutto del lavoro fotografico di Pasquale Palmieri, un “viaggio fotografico attraverso le pietre parlanti dei monumenti delle sette città che compongono il sito seriale”), promossa dall’Associazione “Italia Langobardorum” e realizzata con la compartecipazione organizzativa del Comune di Benevento che, dopo aver stazionato in città fini a settembre, proseguirà secondo l’itinerario del viaggio fotografico ideato dall’Autore.

Dalla seconda di copertina, a cura di Angela Maria Ferroni, si legge: “Ali, luci, ombre che si muovono in spazi aviti, leggiadre ballerine che volteggiano all’ombra di chiostri… sogni, realtà. […] Questi luoghi longobardi ci raccontano […] di una storia di invasione, sì, ma in ugual modo di integrazione tra culture diverse. Anche questo è il sito UNESCO […], un insieme di luoghi diversi, accomunati dall’essere tutti espressione di quella ‘volontà di potere’, quel disegno programmatico delle élites longobarde che si vollero porre in continuità con l’insuperata civiltà romana”.