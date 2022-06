Festa Europea della Musica, la kermesse al Conservatorio Domani la presentazione delle iniziative

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha aderito anche quest’anno alla Festa Europea della Musica. Un evento che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo.

Anche per questa edizione, l’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita ha voluto promuovere e organizzare una serie di eventi che si svolgeranno dal 17 al 21 giugno prossimi. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, venerdì 17 giugno, alle 12.00, nella biblioteca “Alfredo Parente” del Conservatorio.

Ad illustrare i contenuti della kermesse, saranno il presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, il direttore Giosuè Grassia oltre a un rappresentante dei docenti e uno degli studenti dell’Istituto.