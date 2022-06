Teatro ragazzi, Fantacadabra e le "Storie al telefono" Domenica 19 giugno alle ore 18, presso il Cortile della Rocca dei Rettori

Andrà in scena domenica 19 giugno alle ore 18, presso il Cortile della Rocca dei Rettori, il quinto appuntamento in programma per “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, nell’ambito del progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania.

Lo spettacolo in cartellone sarà “Storie al telefono”, della compagnia Fantacadabra, scritto e diretto da Mario Fracassi, con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Dalle note di regia: “Seguendo il percorso tracciato nell’opera poetica e narrativa di Gianni Rodari e utilizzando le più svariate tecniche dell’invenzione, lo spettacolo si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire “perché si può trovare una favola dentro ad ogni cosa”.

Tre ragazzi si incontrano in una soffitta per costruire insieme una grande storia da raccontare, il giorno dopo, in biblioteca, al telefono… Protagonista della storia è un ragazzo che si chiama Gianni, dotato di poteri straordinari fin da bambino. Lo spettacolo si presenta come un viaggio immaginario che, partendo da dentro una soffitta, ci

racconta come sia possibile costruire e inventare storie seguendo gli itinerari fantastici tracciati dal grande Gianni Rodari. Un vero e proprio carosello teatrale e musicale sotto forma di canzoni, racconti, filastrocche. Un viaggio fantastico dentro mondi alternativi, ricchi di spunti che pongono al centro il senso di libertà e di fantasia che ciascuno di noi possiede”. La Compagnia Fantacadabra nasce a Sulmona ed opera su tutto il territorio nazionale. Da circa 20 anni si occupa di educazione attraverso il gioco ed il teatro, eredita un prezioso patrimonio di creazioni, un repertorio, dei progetti artistici, capacità di organizzare e dirigere rassegne ed eventi, competenze e relazioni istituzionali che sono già attive sul territorio della Regione Abruzzo e in Italia. L’attività della compagnia è inserita nel progetto Sistema Cultura Abruzzo che sostiene e mette in rete le eccellenze produttive del territorio. La produzione teatrale, ereditata anche da altre precedenti esperienze, pone fondamentale attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani caratterizzandone la programmazione artistica e culturale.