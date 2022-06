Teatro Romano apertura serale con un tributo a Pino Daniele Martedì spazio alla musica con “Yesiknow”

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del piano di valorizzazione 2022, nei mesi da giugno a settembre propone un ricco programma di aperture straordinarie ed eventi. L’obiettivo del piano di valorizzazione è quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia partecipazione possibile, nel rispetto delle misure legate alla situazione sanitaria.

Martedì 21 giugno 2022, primo appuntamento con un’apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.15). Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori racconti e suggestioni attraverso la storia, l’archeologia e la musica nel suggestivo scenario del Teatro romano. Oltre alle consuete visite guidate a cura del personale, in programma per la serata “Yesiknow”, tributo a Pino Daniele con la partecipazione dei musicisti beneventani Antonello Palomba, Giuseppe Marlon Salzano, Gio Gentile, Alfredo Salzano, Jack Corona e, come special guest, Enrico Salzano. La partecipazione è con il biglietto di ingresso al Teatro romano.