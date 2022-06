Nardone: incontro su "I futuri del cibo in un mondo che cambia" Il presidente di Futuridea nell'ambito del tema "Terra e non Guerra"

Mercoledì 22 giugno alle ore 18:00 presso la Casa della Paesologia di Franco Arminio a Bisaccia si terrà un incontro di studio sul tema ‘Terra e non Guerra’ con la relazione di Carmine Nardone, Presidente di Futuridea, ‘I futuri del cibo in un mondo che cambia’.

Ne discuteranno: Mario Salzarulo (Gal Irpinia-Sannio), Agostino Pelullo (Scrittore) e Franco Arminio (poeta e promotore della Casa della Paesologia).

L’incontro è propedeutico ad una intensificazione di rapporti, in grado di promuovere iniziative sociali per una nuova qualità di sviluppo sostenibile sia a livello locale che globale.