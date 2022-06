Itinerario esoterico, Janua lancia la collaborazione con Baldini Il Museo delle Streghe celebra la magica notte di San Giovanni

Il 24 giugno, alle ore 18.00, un nuovo appuntamento con “Janua- Museo delle Streghe” per un “Itinerario esoterico”. Un appuntamento pensato da Anna Rita Baldini, guida turistica abilitata alla Regione Campania nonché motivatrice e docente esperta di teatro, che nasce per riuscire a mettere insieme la magia della città di Benevento e i riti agropastorali che si tenevano in questo periodo.

Dalle Calendimaggio alla Maddalena, dai riti di San Giovanni a quelli di San Pietro e Paolo e San Tommaso, la Madonna del Carmine e l’Assunta erano festività che andavano ricordate e rispettate onde evitare la loro ira e, talvolta, invocare l’acqua simbolo di fertilità.

Per ricordare tale magia è stato ideato un percorso che attraverserà l’intera Via Magistrale della città di Benevento per arrivare al Ponte Leproso, dove le donne del gruppo saranno coinvolte in una danza magica intorno ad un noce.

Successiva tappa presso il nostro museo “Janua”: qui, per l’occasione, le guide presenteranno un’altra immagine di Strega, quella che parla di rinascita, che mette a tacere gli spiriti dei morti e che apporta fertilità ai campi.

“La scelta di questo appuntamento e di questa collaborazione con Baldini è stata fatta non solo perché cade il nostro quinto compleanno, ma anche per continuare il nostro percorso di avvicinamento delle persone alle proprie tradizione nonché al recupero della memoria quali Beni immateriali- spiega lo staff di Janua-Un modo per far capire che la festa di San Giovanni non si esaurisce il 23 notte, ma inizia molto prima e forse per non finire mai!”

Il tour prevede posti limitati per cui è necessaria la prenotazione. I partecipanti verranno omaggiati di un magico dono legato al cibo che cura si, ma che porta anche fortuna. Inoltre per l’intero weekend i visitatori riceveranno insoliti e graziosi amuleti, un modo per ringraziare chi continua a sceglierci e a quanti continuano a raccontare le proprie memorie che arrivano copiose attraverso i nostri canali social. “Janua-

Museo delle Streghe” continua a registrare presenze, spesso da sold out, soprattutto nei fine settimana, riscontrando non solo interesse da parte dei visitatori per tutto ciò che attiene la leggenda locale, ma anche la curiosità che affonda le sue radici nelle tradizioni più autentiche della nostra terra che ancora oggi non smette di stupire.