Concerti d'estate ai musei, nuovo appuntamento alla Rocca dei Rettori ‘Classic Neapolitan song’ nella Corte della Rocca

Nuovo appuntamento dedicato alla musica alla Rocca dei Rettori. Alcuni degli interpreti più apprezzati e brillanti del panorama musicale sannita si esibiranno in ‘Classic Neapolitan song’ nella Corte della Rocca dei Rettori di Benevento con inizio alle ore 21 del 24 giugno 2022 per il Cartellone di ‘Concerti d’estate ai musei’. Ad annunciarlo l'Ente provinciale precisando che "prosegue, infatti, con la seconda tappa la rassegna organizzata da Sannio Europa, società in house che promuove e gestisce la rete museale e Provincia: al pubblico, che ha già mostrato di gradire molto il primo appuntamento della kermesse, sarà proposto un suggestivo viaggio nella classica melodia della canzone napoletana. Sul palco Stefania Abbuonandi (voce), Jack Corona (chitarra e mandolino), Giuseppe Marlon Salzano (basso) e Alfredo Salzano (pianoforte)".