'Concerti d'estate ai musei', sold out per tributo a Morricone Cala il sipario sulla rassegna alla Rocca dei Rettori

Si è conclusa la rassegna estiva 'Concerti d'estate ai musei'. Gran finale con il tributo tra musica e recitazione dedicato ad Ennio Morricone, che ha fatto registrare, ieri sera, il sold out alla Corte della Rocca dei Rettori. La voce della soprano Silvia Dolfi e la chitarra di Aidan Zammit hanno condotto il pubblico in un viaggio nel mito senza tempo di Morricone e delle sue musiche che inebriavano i grandi registi di Hollywood.

"Si è chiusa una rassegna, Concerti d'estate ai musei', che ha offerto momenti di valore artistico e musicale pregevoli e ha valorizzato scenari di grande fascino, come gli spazi all'aperto che circondano la Rocca dei Rettori", commenta Giuseppe Sauchella, presidente di Sannio Europa, agenzia in house che gestisce e promuove la Rete museale. "Il bilancio della kermesse è estremamente confortante. La risposta del pubblico è stata numerosa e appassionata, il valore artistico dei concerti è stato notevole e abbiamo soprattutto promosso la fruizione di luoghi simbolo della Provincia per eventi artistici e musicali di pregio".