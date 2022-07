Natura in Musica, ambiente e note per promuovere il turismo Il festival fa tappa in diversi centri del Sannio

Tutto pronto per l’edizione 2022 di “Natura in Musica” il festival ideato e diretto da Luca Aquino incentrato sulla promozione e la fruizione dell’inestimabile patrimonio culturale ma soprattutto ambientale del Sannio, valorizzando ed esaltando il connubio tra la musica e le bellezze del territorio.

Lo scorso anno l’intera manifestazione, concepita grazie alla preziosa collaborazione con Camillo Campolongo, si svolse quasi per intero presso l’Oasi WWF di Campolattaro, ma stavolta diventa itinerante coinvolgendo cinque splendide realtà locali: San Leucio del Sannio (capofila), Faicchio, Fragneto L’Abate, Arpaia e San Bartolomeo in Galdo.

Saranno dunque diverse le aree e diversi i luoghi protagonisti della rassegna. "Natura in Musica” prevede la valorizzazione dei vari siti mediante l’organizzazione di concerti collegati al tema “green” presso siti che rappresentano veri e propri scenari incastonati nella natura e si propone come veicolo di promozione territoriale, con l’obiettivo di mettere in vetrina le risorse e le eccellenze culturali e turistiche del nostro Sannio, attraverso l’attivazione di percorsi di autosostenibilità e la presenza di artisti provenienti da ogni parte d’Italia e del Mondo.

In attesa della conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento, nel corso della quale verrà snocciolato il programma completo, va sottolineato che la kermesse si aprirà sabato 30 luglio a San Leucio del Sannio con il concerto di Nino Buonocore, che rivisiterà il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione.

Sempre a San Leucio del Sannio, il giorno successivo, ovvero domenica 31 luglio, il concerto della cantante afroamericana (nata a New York) Joyce Elaine Youille, con il suo jazz venato di soul e sfumature blues, accompagnata dalla band “The Hammond Groovers”.

Entrambi gli eventi si svolgeranno nell’incantevole scenario Palazzo Zamparelli con inizio alle 21.30, e saranno ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

“Il Comune di San Leucio del Sannio - spiega il sindaco Nascenzio Iannace - promuove da anni eventi musicali di qualità e la collaborazione con Luca Aquino, illustre musicista e artista, vanto del nostro territorio, si rinnova per questa ennesima edizione. Anche quest'anno, in qualità capofila di un partenariato composto da cinque comuni, promuoviamo due eventi nella splendida cornice storica di Palazzo Zamparelli, residenza settecentesca con annessi giardini a terrazze, sul panorama affascinante della Dormiente del Sannio. Sono convinto che artisti del calibro di Nino Buonocore e Joice Elaine Yullie ci offriranno un grandioso spettacolo di musica da intenditori”.

Le successive date di “Natura in Musica” sono in programma ad agosto negli altri comuni che rientrano del progetto.