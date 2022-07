Nati per Leggere, il progetto festeggia sei anni A Benevento un punto di promozione della lettura per i bambini

Domani, alle ore 18.30, il Punto lettura di Benevento spegnerà la 6° candelina. I Volontari del presidio Nati per leggere aspettano le famiglie presso la sede dell’Associazione Beneslan in Via Iandoli, per festeggiare, finalmente insieme, la Casa delle storie delle bambine e dei bambini della città, spazio gratuito e autogestito di promozione della lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita.

In questi anni, oltre a garantire l’apertura settimanale del punto lettura e la costituzione di una ricca biblioteca di albi di qualità, l’attività dei Volontari si è estesa anche a numerose iniziative sul territorio, come gli incontri nelle scuole del territorio, negli studi pediatrici, nelle aree verdi cittadine. Le celebrazioni si estendono anche alla provincia, con l’inaugurazione del nuovo Punto Lettura sabato 16, alle 18.00 presso l’Edificio scolastico di San Lorenzo Maggiore in collaborazione con l’Associazione Lamparelli e il Comune di San Lorenzo M. che ha messo a disposizione lo spazio. “Come un campo di fragole”, è il motto che accompagna la nascita di nuovi presidi sul territorio campano e segna la volontà di crescere e allargare l’azione in modo capillare.

La diffusione dei presidi di Nati per Leggere contribuisce ad affermare il diritto di ogni bambino di essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Un gesto di amore e di cura, quello della lettura precoce e condivisa, da diffondere nelle famiglie,

come contrasto all’emergenza che i dati sulla povertà educativa mostrano, soprattutto nel Sud Italia.

Nati per Leggere è un programma nazionale di comunità che vuole garantire, anche nelle situazioni più difficili, l’accesso ai libri di qualità e ai luoghi di lettura come segno di democrazia, lotta all’esclusione ed equità sociale.

Tutti gli incontri Nati per Leggere sono sempre liberi e gratuiti. Per seguire tutte le attività dei Punti Lettura Nati per leggere sanniti basta aderire al gruppo Facebook "Amici di Nati per Leggere - Benevento".