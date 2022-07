A Benevento nasce l'Accademia delle opere, un ponte tra scuola e lavoro L'iniziativa di Francesco Tuzio per i giovani sanniti

"Dopo un lungo percorso in giro per l’Italia è come se il destino mi avesse portato di nuovo a Benevento”. Sono le parole di Francesco Tuzio, presidente dell’Accademia delle Opere, il cui obiettivo è finalizzato alla formazione e all’avviamento dei giovani nel mondo del lavoro. Le svariate competenze, accumulate in vari settori: da manager di artisti del calibro di Franco Califano e Fred Bongusto a docente di Accademia e direttore tecnico, hanno consentito a Tuzio di mettere la sua esperienza a disposizione del territorio sannita. “L’Accademia delle Opere - afferma Francesco - inizialmente era un’associazione Onlus creata nel 2006. Visto il suo ‘immobilismo’ ho pensato di darle una nuova vita”.

L’obiettivo dell’Accademia è quello di fungere da ponte di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, collaborando attivamente con le aziende nazionali ed internazionali. I corsi offerti sono i seguenti: speaker radiofonico, cinematografia, tecnico del suono, animazione, direttore della fotografia, marketing aziendale, operatore video e droni. L'Accademia si avvarrà di figure professionali in ogni settore.